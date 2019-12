Böller und Raketen dürfen in Deutschland nur an den letzten drei Werktagen verkauft werden. Normalerweise können die Händler also am 29. Dezember mit dem Verkauf beginnen. Weil 2019 dieser Tag aber ein Sonntag ist, dürfen Kunden schon einen Tag früher ihr Feuerwerk für die Silvesternacht erwerben. 2019 ist nicht nur deswegen ein Ausnahmejahr in Sachen Silvester.

Umwelthilfe fordert Feuerwerksverbot

Jürgen Resch ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Sie möchte private Feuerwerke in Städten mit hoher Feinstaubbelastung gerne flächendeckend verbieten. Bildrechte: dpa In diesem Jahr war auch der Druck, private Feuerwerke zu verbieten, so große wie nie. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte schon zu Jahresbeginn, aufgrund der hohen Feinstaubbelastung durch Feuerwerke ein Böllerverbot in Großstädten durchzusetzen. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch erklärte, man werde versuchen, sich mit den Kommunen außergerichtlich zu einigen. Für knapp 100 Städte und Gemeinden hatte die DUH formale Anträge auf Böllerverbot gestellt, weil dort der NO2-Grenzwert überschritten wurde.

Laut DUH herrschen in deutschen Städten am ersten Tag des Jahres wegen des Feuerwerks hohe Feinstaubbelastungen. Die Organisation spricht von rund 5.000 Tonnen freigesetztem Feinstaub durch Raketen und Böller. Das entspreche rund 16 Prozent der jährlichen Feinstaub-Menge, die im Straßenverkehr entstehe.

Kommunen lehnen Böller-Verbot ab

Kommunen und zahlreiche Politiker lehnten ein generelles Böller-Verbot jedoch ab. Der CDU-Innenexperte Marc Henrichmann sagte der "Bild"-Zeitung, Verbote ergäben nur dann Sinn, wenn sie auch kontrolliert werden könnten. Der FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae verwies darauf, dass Städte und Gemeinden schon heute Verbote für bestimmte Bereiche aussprechen könnten.

Ein komplettes Feuerwerksverbot gibt es nur in Föhr-Amrum und in der Gemeinde Sylt - allerdings schon seit vielen Jahren. Aus Sicherheitsgründen gibt es in einigen Gebieten von München, Stuttgart, Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt Verbotszonen. Aus Denkmalschutzgründen sind Feuerwerke beispielsweise in Teilen Nürnbergs verboten.

Tierwohl

Tiere sind häufig sehr ängstlich, wenn die Silvester-Knallerei beginnt. Bildrechte: Colourbox.de Auch in neun Thüringer Städten ist Silvesterfeuerwerk verboten: In den Innenstädten von Bad Blankenburg, Bad Langensalza, Rudolstadt und Saalfeld dürfen keine Silvesterraketen gezündet werden. Auch in Gotha, Schleusingen, Dingsleben, Wasungen und Weimar sind Feuerwerkskörper verboten. In Sachsen-Anhalt haben Wernigerode, Quedlinburg, Havelberg und Tangermünde Böller-Verbote erlassen. Im Nationalpark Harz darf ebenfalls kein Feuerwerk abgebrannt werden, um die Tiere vor Krach und Lichtblitzen zu schützen.



Das Tierwohl ist auch der Grund, warum einige Supermärkte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr keine Raketen und Böller verkaufen. Auch eine Baumarkt-Kette kündigte an, ab 2020 keine Silvesterraketen miehr im Angebot zu haben.

Gefahr durch Böller