In Nacht zum Dienstag sind schwere Gewitter über den Osten und den Süden Deutschlands gezogen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gab es vereinzelt Hagelkörner mit bis zu sechs Zentimetern Durchmesser. Bei Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde fielen unter anderem in Sachsen bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter und Stunde.

Nicht nur im Straßenverkehr ist wegen der Unwetterschäden mit Einschränkungen zu rechnen, auch Schienen- und Flugverkehr sind betroffen: Am Dienstagmorgen fallen in Dresden Flüge nach Frankfurt und München aus. In Leipzig ist am Dienstag ebenfalls ein Frühflug nach Frankfurt gestrichen. Bahnreisende müssen nach Angaben der Deutschen Bahn unter anderem auf der Strecke Berlin-Dresden sowie Landshut und München mit Verspätungen rechnen.