Im Jahr 1946 wurde in Leipzig ein Verlag gegründet, der sich in den folgenden Jahrzehnten aus der Verlagslandschaft der DDR hervorheben sollte – und der bis heute existiert: der "Verlag für die Frau". Rund 20 Millionen Bücher und Zeitschriften wurden zu DDR-Zeiten jährlich gedruckt, darunter der Kosmetikratgeber "Uroda", die Hefte "Kinderbekleidung" und die begehrten Modeblätter "Sibylle" und "Pramo".

Bis heute gefragt

Verlag für die Familie

Susann Jaensch (rechts) und ihre Kollegin Ulrike Winkelmann halten die Schnittmusterbögen nach wie vor im Programm. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Susann Jaensch ist eine von fünf Frauen, die die Tradition des Verlags heute im Leipziger Haus des Buches forführen. Zu DDR-Zeiten arbeiteten rund 400 Beschäftigte, überwiegend Frauen, für den Verlag. Heißt er vielleicht deshalb "Verlag für die Frau"? Dass sich manche über den Namen wundern, weiß auch Susann Jaensch: "Leser, die uns nicht kennen, und auch so junge Zielgruppen denken, na ja, das ist halt Emanzipations-Literatur, Frauen-Literatur. Aber wir sehen uns als Verlag für die Familie." Familie, Haushalt, Ehe: Auch in der DDR war der Verlag vielseitig aufgestellt. Neben Kochbüchern und Modezeitschriften waren insbesondere die Ratgeber zum Thema Sexualität gefragt.

Mode und Beton

Die Fotografin Karla Voigt hat für die Zeitschriften Mode ins rechte Bild gerückt – und dafür ungewöhnliche Orte gesucht. In den 1980er-Jahren, als Models noch Mannequins hießen, entstanden die Aufnahmen für den einzigen Mode- und Ratgeberverlag des Ostens auch schon mal vor den Säulen einer Straßenbrücke: "Wir haben hier eine Serie für das Heft "Boutique" vom Verlag für die Frau fotografiert. Dieses Heft ist ein- oder zweimal im Jahr erschienen. Und wir haben uns diese Location ausgesucht, weil wir wussten, dass hier diese Betonsäulen sehr variabel einsetzbar sind."

Die Zeischrift "Boutique" war eines der Modemagazine aus dem Verlag. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Garderobe kam nicht von der Stange. Der Verlag leistete sich eine eigene Schneiderei und kreierte Mode zum Nachnähen. Karla Voigts Mannequins waren allesamt Laien. Wie kamen sie vor die Kamera? "Wir haben die Mädchen in der Straßenbahn, auf den Straßen und in Veranstaltungen angesprochen – wo man hübsche Mädchen sah, wo man auch sah, die bewegen sich gut", sagt die Fotografin.



Bei den Aufnahmen unter jener Brücke, der Agra-Brücke bei Leipzig, mussten sich die Damen unter freiem Himmel umziehen. Als Kleiderschrank diente ein Barkas B1000. Und wenn die Garderobe nicht zu den Körpermaßen passte, wurde improvisiert. Gut bezahlt war das Ganze übrigens nicht: 12 DDR-Mark netto gab es für einen Tag.

Kampf ums Frauenbild

Der Verlag war damals dem Zentralkomitee unterstellt; die Parteifunktionäre redeten reichlich rein, kritisierten Texte und Fotos. Diese Kritik entsprach oft nicht dem, was der Verlag wollte, und auch das Frauenbild unterschied sich. Während sich die Partei eher eine Frau Kittelschürze vorstellte, die in einer Fabrikhalle Dinge sortiert, wollten die ehemalige VerlagsdirektorinBrunhilde Laumann und ihre Mitstreiterinnen etwas anderes: "Das war nicht unser Bild. Wir wollten eine selbstbewusste Frau, eine kluge Frau, die sich auch entsprechend kleidet und das nach außen trägt."

Mut und der Wunsch nach Unterscheidung

Republikweit veranstaltete der "Verlag für die Frau" immer wieder Modenschauen, so auch im Ring-Café in Leipzig. Der Verein "Chic im Osten" hält den Charme jener Zeit am Leben. "Es ist eine Mode, die Spaß macht und die ich auch heute immer noch gerne präsentiere", sagt Sibylle Günther vom Verein.Gabriela Hamm ging es auch um den Wunsch nach Unterscheidung, der reichlich Raum für kreative Ideen gab: "Da man ja anders aussehen wollte als der Rest der Bevölkerung, hat man sich halt viele Sachen einfallen lassen." Und für Helga Sieler war selbstbewusste Mode eine Frage des Mutes, bei der frau auch anecken konnte: "Ich bin auf der Straße mal von einem alten Mann angegangen worden, ich würde unmöglich aussehen, mich müssten sie wegsperren – weil ich was ganz Flottes anhatte."

Kreativ und besonders

Die "Sibylle" gehörte zu den gefragtesten Zeitschriften aus dem Verlagsprogramm. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Weil es oft gar nicht so einfach war, flott zu sein, holte sich die Damenwelt Anregungen von Modenschauen oder Zeitschriften des "Verlags für die Frau". Dr. Ute Scheffler, Leiterein des Vereins "Chic im Osten", weiß genau, wie man in der DDR improvisiert hat: "In den Flaschenverschlüssen waren Plastikringe. Die wurden umhäkelt und dann sind ganze Taschen draus gebaut worden. Am schärfsten finde ich aber, dass man aus Lockenwicklern Ketten gemacht hat. Dafür hat man diese Plaste-Lockenwickler zerschnitten und das dann aufgefädelt. Das ist so eine irre Idee, dass man denkt, das geht gar nicht, aber auch so was gibt’s."

Schnittmusterbögen: Bis heute im Programm

Außerdem wurde im ganzen Land genäht, was das Zeug hält, überwiegend nach Vorlage der berühmten Schnittmusterbögen. Die erschienen in zahlreichen Verlagszeitschriften und werden auch vom heutigen "Buchverlag für die Frau" als Beilagen im Programm gehalten. So verbindet man Tradition und Moderne, erklärt Susann Jaensch: "Wir können nach wie vor auf unser Stammpublikum bauen, aber wir erschließen uns auch neue Zielgruppen. Und wir versuchen natürlich auch, andere Wege zu gehen, haben zum Beispiel Titel im Programm wie "Klimaschutz im Alltag". Das gab’s früher natürlich nicht. Das sind halt junge Themen, die vor allem auch junge Zielgruppen ansprechen."

Unkonventionell und schnell vergriffen

In der DDR war es vor allem die "Sibylle", die junge Leute eroberte und schnell vergriffen war. Sie galt als die unkonventionellste Zeitschrift aus dem "Verlag für die Frau". Jetzt macht sie als Wanderausstellung von sich reden. "Sibylle" war immer so der Inbegriff für die coole Frau, für das Andere, für weniger staatskonforme Fotografie", sagt Dr. Claudia Tittel, die Kulturamtsleiterin von Gera, wo man sich schon riesig auf die Sibylle-Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst gefreut hat. Die Vorfreude wird nun etwas länger dauern müssen, wie Claudia Tittel erklärt: "Das Corona-Virus macht, dass wir die Ausstellung auf unbestimmte Zeit verschieben müssen. "