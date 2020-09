Artenvielfalt Tierarten verschwinden aus Mitteldeutschland

Kempt sagt: "In der Landwirtschaft werden immer größere Felder zusammengefasst, viele grüne Strukturen verschwinden. Die Bewirtschaftung ist intensiver geworden, es werden mehr Pestizide eingesetzt, es wird mehr gedüngt. Dadurch gehen die Lebensräume verloren." Das bestätigt auch der WWF. Weil sich die Landwirtschaft ausbreitet, verschwinden Tiere, die direkt an Agrarlandschaften zuhause sind, wie z.B. die Feldlerche, erklärt ein Sprecher des WWF auf Nachfrage. Oder wie auch Falter, Wildbienen und Schwebfliegen.

Einer Studie aus Nordrhein-Westfalen zufolge hat sich in den vergangenen 25 Jahren die Zahl der Schmetterlinge halbiert. Jede fünfte Art ist ausgestorben, erklärt Dr. Gunnar Brehm vom Institut für Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie der Universität Jena: "Die große Mehrzahl der Falter sind häufig spezialisiert auf Pflanzen, die es in der Landschaft immer weniger gibt, beispielsweise verschiedene Kleearten oder Kräuter. Schmetterlinge fressen in der Regel nur ganz bestimmte wenige Pflanzen. Und wenn diese Pflanzen verschwinden, dann sind die Schmetterlinge einfach weg. Das ist eine relativ einfache Rechnung."