Auf der Internetseite der Stadtverwaltung heißt es, gerade in Zeiten zunehmender Internationalisierung solle auf die schlechte Angewohnheit des Hunde-Essens verzichtet werden. Das schade dem Ansehen Vietnams im Ausland.

Die Lebensmittelbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon) warnte zudem vor Gesundheitsgefahren. Hundefleisch könne Parasiten enthalten, die für Menschen schädlich seien. Außerdem lasse sich das Gift, mit dem die Hunde oftmals getötet würden, im Fleisch nachweisen. Auch in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gab es in den vergangenen Jahren Bemühungen, den Hundekonsum zu drosseln.

Nach Schätzungen des asiatischen Tierschutzverbundes ACPA werden in Vietnam jährlich rund fünf Millionen Hunde zum Verzehr getötet. In vielen aiatischen Ländern gilt Hundefleisch als Delikatesse. Neben Vietnam landen die Vierbeiner vor allem in China und Südkorea im Kochtopf.