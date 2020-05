Kekulé kritisierte, dass Patienten weiterhin nur bei Symptomen kostenlos getestet würden. Hier sollte die Politik nachsteuern. Er sagte, wenn in wirtschaftlichen Fragen die Bazooka ausgepackt werde und wenn 750 Millionen Euro allein in Deutschland für die Impfstoffentwicklung auf den Tisch gelegt würden, dann sei das Geld für diese Tests in der jetzigen Situation mindestens genauso gut angelegt. Ein Test sei für das Individuum und für die Gesellschaft insgesamt die beste Versicherung im Moment.