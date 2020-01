In Deutschland gibt es wieder einen Vogelgrippe-Fall. Wie die brandenburgische Landesregierung mitteilte, handelt es sich um den Erreger H5N8. Das Virus sei bei einer Blessgans im Kreis Spree-Neiße nahe der polnischen Grenze nachgewiesen worden. Derzeit wird noch von einem Einzelfall ausgegangen.

Das hochansteckende Virus wurde wahrscheinlich durch Zugvögel eingeschleppt. Davon sei auszugehen, da der Erreger bei einem Wildvogel nachgewiesen worden sei, sagte die Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), Elke Reinking. Derzeit gebe es viele Zugvogelbewegungen. Ob sich in den kommenden Wochen eine so verheerende Epidemie wie im Winterhalbjahr 2016/2017 entwickeln könnte, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, erklärte Reinking. Aktuell wird das Risiko noch als gering eingeschätzt.

Geflügelhalter sind dennoch zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. Sie sollten sicherstellen, dass die Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugten Zutritt gesichert sind, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Landkreises. Um keine Wildvögel an Außengehegen anzulocken, sollten Geflügelhalter Futter und Wasser nicht nach draußen stellen. Gehäufte Todesfälle im Hausgeflügelbestand müssten umgehend beim Veterinäramt gemeldet werden.