Jetzt weiß noch keiner, wann genau es passieren wird. Aber sicher ist, dass am morgigen Sonntag zwischen 7 und 13 Uhr die A9 zwischen Großkugel und Leipzig-West in Richtung München gleich dreimal gesperrt sein wird. In diesem Zeitraum sollen Messungen an der Brücke über den Elster-Saale-Kanal vorgenommen werden. Denn die soll saniert werden.