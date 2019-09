Der Flug in Stuttgart ist Teil eines Forschungsprojekts der Landesregierung Baden-Württemberg und der Stuttgarter Hochschule für Technik. Besucher sollen vor und nach dem Probeflug befragt werden, ob sie sich vorstellen könnten, mit dem "Volocopter" die Taxifahrt zum Flughafen zu ersetzen.

Der Blick aus Pilotenperspektive - hier (noch) in einer Computer-Animation Bildrechte: dpa

Die Flugtaxis sollen laut Unternehmen vor allem in stau- und smoggeplagten Megastädten unter anderem in China zum Einsatz kommen. Zu den Investoren gehören nach eigenen Angaben Daimler, Intel und der chinesischen Großaktionär Geely. Das erste Flugtaxi-Modell soll in drei Jahren marktfähig sein.