Das Schöne dabei ist, dass man so einen Ort rekonstruieren kann. Und das man ziemlich viel basteln kann und viel recherchieren. So ein bisschen Detektivarbeit gehört auch dazu, dass man guckt - was für ein Löffel gab es damals? Wie sahen die Tassen aus? Und wie die die Tür aufging, nach oben, mit einer Klappe oder so. Also vieles, was man sich da erst erarbeiten muss.

Sebastian König, 3D–Designer von blendFX, über die Arbeit an dem Projekt