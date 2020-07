Schon seit Jahren wird über Digitalisierung an Schulen gesprochen, im Frühling musste plötzlich alles ganz schnell gehen: Mitte März schlossen wegen der Corona-Pandemie überall die Schulen, Unterrichtsinhalte konnten lediglich digital vermittelt werden. In Thüringen etwa gab es vor der Pandemie 20 digitale Pilotschulen – von insgesamt fast 900 Schulen im Freistaat. Doch das Coronavirus machte beim Thema Digitalisierung vieles möglich. "Inzwischen sind 500 bis 600 Schulen an ein entsprechendes Cloudsystem angebunden", sagt Michael Kummer, Sprecher der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Thüringen.

Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten, eine davon: Virtuelle Realität (VR). Die Technik hat in den vergangenen Jahren einen Sprung gemacht, Experten erwarten, dass schon in ein paar Jahren VR-Brillen zur technischen Grundausrichtung in vielen Haushalten gehören. Werden Lerninhalte also auch in der Schule bald mit Hilfe virtueller Realität vermittelt?

Virtuelle Realität Virtuelle Realität/Virtual Reality (VR) bezeichnet eine computergenerierte, in den meisten Fällen interaktive Wirklichkeit, die für gewöhnlich mehrere Sinne anspricht. VR ist meistens in 3D visualisiert und läuft in Echtzeit ab. Abgebildet wird virtuelle Realität normalerweise durch eine VR-Brille.

Theorie und Praxis

Eine der digitalen Pilotschulen in Thüringen ist das Henfling-Gymnasium in Meiningen, dort hat jeder Schüler ab der achten Klasse ein eigenes Apple-Tablet. Schulleiter Olaf Petschauer könnte sich gut vorstellen, mit VR zu arbeiten, um damit Schulstoff besser erfahrbar zu machen. Besonderes Potenzial sieht er etwa in den naturwissenschaftlichen Fächern. Zu Beginn könne aber auch ein virtueller Schulrundgang entwickelt werden. Leihweise sei VR-Ausstattung auch schon einmal an der Schule ausprobiert worden.

Aber: Petschauer sieht auch Grenzen bei der noch jungen Technik. Zum einen koste die Ausstattung viel Geld. "Außerdem müssen wir zunächst feststellen, ob der Einsatz von Virtueller Realität im Unterricht überhaupt Sinn macht." Doch dazu müsse die Technik eben zuerst über einen längeren Zeitraum vor Ort ausprobiert werden.

VR an Oberschule in Sachsen