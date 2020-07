Noch haben wenige Menschen Kontakt mit der Technik, dabei wird sie auch in Mitteldeutschland bereits eingesetzt. Etwa in der Kultur: Am Schloss Rochlitz in Sachsen können sich Besucher schon seit 2016 in die historischen Bauzustände des Schlosses hineinversetzen lassen – mittels einer VR-Brille. Und die Firma Blend FX hat die legendäre Nachtbar des Hotels Astoria in Leipzig in der virtuellen Welt wieder zugänglich gemacht.

Mit der Coronapandemie könnte Virteulle Realität einen Schub bekommen. Bildrechte: imago images/Westend61 Auch die Kunstszene hat Virtual Reality bereits entdeckt: Christin Marzczinski und Thi Binh Minh Nguyen aus Halle erschaffen durch VR Traumwelten. Bereits 2014 designten sie die "Swing VR-Schaukel", ein interaktives VR-Erlebnis. Der Nutzer sitzt dabei mit einer VR-Brille auf einer Schaukel. Je stärker der Nutzer schaukelt, desto mehr sieht er von der virtuellen Welt. Das Projekt war international erfolgreich. 2019 gründeten die beiden Künstler die Firma "A.MUSE". Ihr aktuelles Projekt: Bücher, die digital und virtuell fremde Kulturen auch für Kinder erlebbar machen sollen.

Von VR bis AR

"Mit Virtual Reality entwickelt sich eine komplett neue Unterhaltungsbranche", sagt Matthias Vodel. Viel Geld sei da im Spiel, doch der eigentliche technologische Fortschritt werde in Asien und den USA gemacht. Aber: "Die Region Mitteldeutschland ist für mich ein Underdog, der stark unterschätzt wird", so Vodel. Viele Hochschulen und Universitäten in der Region würden in dem Bereich forschen, neue VR-Konzepte entwickelt. Die Hochschule Mittweida selber etwa ist Teil des Netzwerkes "Avare – Anwendungen von Virtual und Augmented Reality".

Falk Möckel von "Fakt Software" sieht gerade bei kleineren Unternehmen in Mitteldeutschland "sehr viel Bewegung" beim Thema Virtuelle Realität. Dort tue sich viel, bei großen Firmen hingegen sehe er noch keine Entwicklung in die Richtung.

AVARE Das "Netzwerk zur Anwendung von Virtual und Augmented Reality" (Avare) wird von der Professur Werkzeugmaschinen und Umformtechnik der TU Chemnitz koordiniert und vom Bundesministerium für Forschung und Entwicklung gefördert. Schwerpunkt des Netzwerkes: Erforschung von Anwendungen virtueller Techniken. Mitglieder sind unter anderem die Hochschule Mittweida, das Karlsruhe Institute of Technology (KIT) sowie die Maschinenbaufirma Kieselstein International und das Softwareunternehmen Arc Solutions.

Augmented Reality (AR) ist neben VR ein weiteres Zukunftsfeld. Dabei wird der Realität etwa mittels einer speziellen Brille eine computergenerierte Realität hinzugefügt, in das reale Bild können also weitere Elemente eingefügt werden. Eingesetzt wird die Technik etwa auf Messen.

Richard Müller vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Uni Leipzig prognostiziert sogar, dass der Trend in den kommenden Jahren stärker von VR hin zu AR geht. Müller und sein Team nutzen bei ihrem aktuellen Projekt bereits beide Techniken, um Software zu analysieren.

Visual Software Analytics Die Forschungsgruppe an der Uni Leipzig nutzt unter anderem Virtuelle Realität, um Software darzustellen und interaktiv explorierbar zu machen. Die Idee: Anstatt sich den Quelltext anzuschauen, wird die Software zum Beispiel als Stadt mit verschiedenen Bezirken und Gebäuden visualisiert. Dadurch kann einerseits schnell die Qualität des Quelltextes erfasst und können andererseits Fehler bei der Programmierung aufgespürt werden.

Verloren in der Virtuellen Realität?

Mario Lorenz von der TU Chemnitz ist in einem anderen Bereich aktiv, er will mit Hilfe von VR-Technik Chirurgen schulen. Er sieht beim Thema VR eine "ständige Evolution". Seine Prognose: "Virtuelle Realität wird die Gesellschaft stärker verändern als das Internet." Matthias Vodel von der Hochschule Mittweida erwartet zumindest, dass in zehn bis 15 Jahren VR-Brillen genau wie Maus und Tastatur ganz normal zu einer Computerausstattung gehören. Allerdings warnt er auch vor den Gefahren von Virtueller Realität. Nutzer könnten sich durch die audiovisuelle Abschottung komplett in der VR-Welt verlieren. Besonders bei der jungen Generation müsse VR gut dosiert und aufbereitet werden. Mario Lorenz vermisst zudem einen Rechtsrahmen für die virtuelle Welt, da müsse die Politik schnell handeln.

"Für viele Menschen ist VR noch absolutes Neuland", sagt Vodel. Er erwartet aber, dass sich die Technik in drei bis fünf Jahren durch die VR-Brillen für den Massenmarkt durchsetzt. Ein Problem sieht er aber noch: die sogenannte "Motionsicnes". Die entsteht, wenn das Gehirn die visuellen Informationen durch die Brille nicht richtig aufnehmen kann. Das Ergebnis: Dem VR-Nutzer wird übel, oft über viele Stunden. "Früher war das ein sehr großes Problem", berichtet Vodel.