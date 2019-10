Im US-Bundesstaat Kalifornien haben heftige Waldbrände schwere Schäden angerichtet. Nach Angaben der Feuerwehr zerstörte das Feuer in Santa Clarita nahe Los Angeles innerhalb kurzer Zeit mehr als 2.000 Hektar Land. 50.000 Menschen wurden deshalb aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

In der Weinbauregion im Norden Kaliforniens ordneten die Behörden ebenfalls Zwangsevakuierungen an. Hier war das Feuer am Mittwochabend ausgebrochen und hatte sich schnell auf eine Fläche von 6.500 Hektar ausgebreitet.