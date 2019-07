Ein kleines Waldstück bei Tiefensee westlich von Bad Düben: Das verdorrte Gras knistert unter den Füßen, mitten im Wald erhebt sich einer von fünf Feuerwachtürmen im Landkreis Nordsachsen. Die Tür ist verschlossen, damit keine Unbefugten auf dem Turm herumklettern.

Blick von unten: 200 Stufen muss man erklimmen, um die Plattform zu erreichen. Bildrechte: MDR/Christopher Gaube Über 200 Stufen sind es bis nach oben, weit über die Wipfel hinaus. Auf der obersten Plattform bläst ein kräftiger Wind. Oben angekommen erklärt Markus Bachmann von der Unteren Forstbehörde des Landkreises Nordsachsen: "Wir stehen jetzt hier in 37 Metern Höhe in der Dübener Heide und haben einen wunderschönen Blick über die Kiefernwälder". Was man auch sieht: die abgestorbenen Bäume, die aufgrund von Trockenheit "abgegangen" seien.

Videoüberwachung von März bis September

Die speziellen Überwachungskameras können Rauchschwaden in zehn Kilometern Entfernung erkennen. Bildrechte: MDR/Christopher Gaube Vertrocknete Bäume und der fehlende Regen sorgen dafür, dass die Brandgefahr in den Wäldern Nordsachsens hoch bleibt. Um ein Feuer schnell zu erkennen, setzt die untere Forstbehörde von März bis September auf eine Videoüberwachung mit hochauflösenden Kameras aus der Weltraumforschung.



"Das Kamerasystem ist hier oben praktisch fest installiert. Die Kamera dreht sich in acht Minuten um 360 Grad, macht 3 Bilder in jeweils 10 Sektoren", fasst Bachmann die technischen Daten zusammen.

System wertet selbst Bilder aus

Die Zentrale der Waldbrandüberwachung: Hier laufen die Bilder der Kameras ein. Bildrechte: MDR/Christopher Gaube Die Bilder werden anschließend vom System überprüft. Sind Wolken oder Rauchschwaden zu sehen, blinkt eine Warnmeldung im Landratsamt Eilenburg auf. Hier sitzt Bachmanns Kollege Uwe Funke vor zwei Monitoren und überprüft bis zu 1.000 dieser Meldungen täglich: "Jetzt sind zwei Meldungen gekommen und da kann ich mir hier jetzt ein größeres Bild holen." Funke schaut es sich an: "Da ist eine kleine Grauschattierung und ich weiß nicht, ob es Qualm ist oder ob es von einer landwirtschaftlichen Maschine herrührt."

Mit wenigen Klicks fordert der Forstbeamte ein Livebild vom Kameraturm an. Nach ein paar Sekunden erscheint das auf dem Bildschirm: "Auf meinem Livebild ist jetzt nichts mehr zu sehen, also war es wahrscheinlich ein Fahrzeug, dass auf einem Feldweg gefahren ist." Es hat Staub aufgewirbelt. Und so sieht es aus, wenn die Kameras einen Waldbrand einfangen. Bildrechte: MDR/Christopher Gaube

29 Brände im vergangenen Jahr

Die meisten Meldungen entpuppen sich so als falscher Alarm. Ist sich der Mitarbeiter am Bildschirm nicht sicher, schickt er notfalls den Förster los, um nach dem Rechten zu sehen. Doch es gibt eben auch die Ernstfälle. Im vergangenen Jahr waren es 29 Brände im Landkreis Nordsachsen, sagt Frieder Voigt, der Sachgebietsleiter in der Unteren Forstbehörde:

Verhindern können wir den Waldbrand mit den Kameras nicht. Wenn einer entstanden ist, ist er entstanden. Frieder Voigt, Landkreis Nordsachsen Sachgebietsleiter Untere Forstbehörde

Es gehe darum, dass der Brand schnell erkannt, detektiert und lokalisiert werde, erläutert Voigt. "Wir geben dann der Leitstelle Bescheid, welche Feuerwehr sofort rausfahren muss und wo sich der Brand genau befindet."