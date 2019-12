Sachsen Waldbrandgefahr durch alte Munition

In Jüterbog in Brandenburg hat im vergangenen Sommer alte Munition einen riesigen Waldbrand immer wieder neu entfacht. Ein Gebiet in Mitteldeutschland, in dem das auch passieren könnte, ist der ehemalige Truppenübungsplatz in der Gohrischheide bei Meißen.

von Britta Veltzke