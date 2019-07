Ein Bergepanzer der Bundeswehr räumt Schneißen und Wege im Brandgebiet frei. Bildrechte: dpa

Die Lage im Waldbrandgebiet bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich erstmals seit Ausbruch des Feuers leicht entspannt. Am Mittwoch konnten die ersten 450 Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Brand kaum noch ausgedehnt

"Wir haben das Feuer das erste Mal im Griff", konstatierte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim und Chef des Einsatzstabes, Stefan Sternberg, am Abend. Der Brand auf dem munitionsbelasteten früheren Truppenübungsplatz habe sich kaum noch ausgedehnt. Zudem habe man das Feuer von den zuvor evakuierten Ortschaften zurückdrängen können, sagte der SPD-Politiker. Deshalb habe die Einsatzleitung am Mittag den Ort Trebs und am frühen Abend das Nachbardorf Jessenitz-Werk sowie Volzrade wieder freigegeben.

Ein Ort bleibt gesperrt

Als erster Ort wurde am Mittwochmittag Trebs für seine Bewohner wieder freigegebn. Bildrechte: dpa Das am dichtesten am Brandgebiet liegenden Alt Jabel bleibt laut Sternberg allerdings bis auf weiteres gesperrt. Dort waren die Flammen laut Sternberg am Montag bis auf 50 Meter an die Häuser herangerückt, konnten aber inzwischen auf 300 Meter Abstand zurückgedrängt werden. Erst wenn der Abstand auf 1.000 Meter ausgedehnt sei, könne auch dort die Evakuierung aufgehoben werden, erklärte der Landrat.

Über 600 Hektar brennen noch