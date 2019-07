Schön sieht es aus – das modern gezimmerte Besucherzentrum am Eingang zum Nationalpark Harz in Schierke. Schmuck auch der Ranger in seiner beigefarbenen Uniform davor. Doch der Kontrast könnte nicht größer sein: Hinter dem Holz-Glas-Gebäude stehen silbergraue, kranke Fichten.

Kein Sterben sondern ein Erneuern

Nationalpark-Ranger Herbert Papis hat Dienst im Besucherzentrum und ist auf die Fragen vorbereitet. Gästen aus der Lüneburger Heide reicht er Informationsmaterial, denn die Frage, warum der Wald in diesem Zustand sei, würde öfter gestellt werden. "Und da weisen wir daraufhin, dass der Wald nicht stirbt, sondern der Wald sich eben wandelt."

Der Pressesprecher Nationalpark Harz, Friedhart Knolle Bildrechte: MDR/Maren Beddies Was das bedeutet, wird erklärt – auch mithilfe von Flyern, Info-Tafeln und bald auch auf großen Schildern entlang der Bundes- und Brockenstraße. Nationalpark-Pressesprecher Friedhart Knolle fasst zusammen: "Das Motto der Nationalparks in den Kernzonen ist Natur Natur sein lassen. Wir haben hier nicht viel zu tun."



Es würden die alten Bäume sterben und nicht der Wald. Die Krise wäre erst da, wenn die Naturverjüngung nicht mehr funktioniere und das tue sie, erklärt Knolle und deutet auf junge Fichten und Buchen, die in der Umgebung wachsen.

Blick in die Zukunft

Die alten Fichtenbestände hat die Trockenheit geschwächt und der Borkenkäfer vernichtet. Er greift bevorzugt Bäume an, die um die 60 Jahre alt sind und weniger Harz bilden. Und die Nationalparkverwaltung setzt darauf, dass sich wieder Baumvielfalt entwickelt, berichtet Knolle. "Wir haben Eberesche, wir haben Saalweide, wir haben Birke. Das kommt alles von selber. Das wird wahrscheinlich starken Anteil haben am Wald der Zukunft."

Es gebe Forscher, die sagten, dass Nationalparks im Moment zeigten, wie die Natur auf die aktuelle Klima-Lage reagiere, erklärt Knolle. "Aber kein Forscher kann ihnen sagen, wie es in 60 Jahren aussieht."

Privatbesitzer verärgert diese Einstellung

Dieser Ansatz, in Zeiten von Klimawandel und Borkenkäfer der Natur beim Sterben und Wachsen zuzusehen, bringt Franz Prinz zu Salm-Salm, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt auf die Palme. Rund zwei Drittel der Bestände in Privatwäldern sind durch Hitze, Sturm und Borkenkäfer vernichtet.

Der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, Franz Prinz zu Salm-Salm Bildrechte: MDR/Maren Beddies Prinz zu Salm-Salm schätzt, dass Privatwaldbesitzer in Sachsen-Anhalt seit 2018 bis heute insgesamt rund 300 Millionen Euro Verluste zu verzeichnen haben. Was ihn aufregt: "Die Privatwaldbesitzer sind am Ende, der Staatswald wird vom Fiskus, vom Steuerzahler offen gehalten. Dem geht es vergleichsweise gut."



Die Privatbesitzer würden hingegen ihr Geld nur mit Holz verdienen – aber auch die Schutz- und Erholungsfunktion sei gesichert, erklärt Prinz zu Salm-Salm. "Da wäre es intelligent, der Gesellschaft klar zu machen, wir geben was für unseren Wald."

Borkenkäfer wird verharmlost

Denn Privatwald, Staatswald und Nationalpark gehen fließend ineinander über und das ist nicht für jeden erkennbar, aber wird als Gesamtkulisse Erholungsgebiet Harz wahrgenommen.

Deswegen kann Prinz zu Salm-Salm auch nicht verstehen, dass der Nationalpark den Borkenkäfer als Insekt begreift, das beim natürlichen Waldumbau hilft und in einem Informationsblatt für Kinder sogar von "Berti Borkenkäfer" spricht. Es sei eine Tatsache, dass das Borkenkäferrisiko für die anliegenden Betriebe durch den Nationalpark Harz steigere.