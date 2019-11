Hier müsse immer wieder neu nachgedacht werden in Kooperation und im Gespräch mit den Eltern – am besten, wenn sich die erste Aufregung gelegt habe, erklärt Kramer weiter. Das heiße aber auch für die Lehrer das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen. Denn im Schulalltag "ist ja alles hektisch und schnell. Und dann agiert man mal so, wie es gerade passiert ist und es rutschen einem Sachen raus, die vielleicht nicht so einfach begründbar sind. Aber dem muss man sich stellen und auch den Mut haben, das gegenüber Eltern zuzugeben."



Im gemeinten Fall gelang das nicht. Inzwischen hat der Sohn unseres Hörers in eine weiterführende Schule gewechselt. Der Tadel sei dort nicht bekannt, versichert Udo Zeidler vom Landesschulamt: "Die Schülerakte geht bei einem Schulformwechsel in Sachsen-Anhalt derzeit nicht weiter." Gelegenheit also für einen Neuanfang – für alle Beteiligten.