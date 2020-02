Das Beratertelefon bei der Sächsischen Energieagentur SAENA klingelt jetzt häufiger. Denn gerade im ländlichen Raum, wo viele mit Öl heizen, herrsche Verunsicherung, sagt Stefan Vetter von SAENA. "Oft hören wir von älteren Menschen, die bei uns anrufen, die natürlich eine alte Ölheizung haben und sich fragen, was sie nun machen können."

Und dann schwirrt den Leuten noch eine andere Zahl im Kopf herum: "Was oft angesprochen wird, ist natürlich diese Austauschpflicht von Ölheizungen. Da gehen ja diese kuriosen 30 Jahre rum", sagt Stefan Vetter. Die kämen aber aus der Energieeinsparverordnung heraus, und die beziehe sich nicht auf Niedertemperaturkessel oder Brennwertheizungen.

Wer also diese Art von Ölheizung im Keller hat, der muss sie, solange der Schornsteinfeger die Emissionswerte freigibt, nicht per Gesetz austauschen. Das dürfte für die meisten der rund 200.000 existierenden Ölheizungen in Sachsen gelten. Denn Vetter zufolge wurden nach der Wiedervereinigung vor allem diese Systeme eingebaut.