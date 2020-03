Gesetzlich Versicherte müssen in Mitteldeutschland in den meisten Fachrichtungen länger auf einen Termin beim Spezialisten warten als noch vor einigen Jahren. Das ergab eine Stichprobe des MDR-Magazins "Umschau". Dabei wurden Termine in 285 Arztpraxen in zehn Fachrichtungen telefonisch angefragt und mit den Ergebnissen einer Stichprobe aus dem Jahr 2013 verglichen.