Niedrigwasser Warum der Pegel der Talsperre Saidenbach nicht steigt

Hauptinhalt

Noch scheint er so unendlich weit weg: der Sommer. Doch fest steht, dass er kommen wird und mit ihm vielleicht auch wieder Hitze und Trockenheit. Viele werden sich sicher noch an die Dürre 2018 erinnern. Darum hat MDR-Hörer Frank Thiermann gefragt, warum die Talsperre Saidenbach in Thüringen nicht das Regenwasser der vergangenen Tage auffängt.

von Christian Werner, MDR AKTUELL