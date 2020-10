Auftraggeber ist das Land. Ob in Schichten oder an Wochenenden gearbeitet werde, könne vertraglich geregelt werden, erklärt Isabel Pfeiffer, Pressesprecherin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Im Auftrag an die Baufirma, die in Markkleeberg die B2 instand setze, sei von Anfang an keine Wochenend- und Nachtarbeit vorgesehen gewesen, sagt Pfeiffer: "Weil das in keinem Verhältnis zueinander stünde - der finanzielle und auch der Ressourceneinsatz der Mitarbeiter im Verhältnis zu dem, was man erreichen könnte. Auch wenn es eine sehr stark befahrene Bundesstraße ist, gibt es keine Festlegung darüber, ob es mehrerer Schichten oder Wochenendarbeit bedarf. Das reicht vollkommen, im Bauvertrag zu sagen, die Bauzeit Ende Juli bis Mitte November muss eingehalten werden."