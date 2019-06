In einem stehenden Auto steigen die Temperaturen an heißen Tagen innerhalb kürzester Zeit derart rasant, dass es bereits nach 15 Minuten lebensgefährlich für Insassen werden kann. Wie schnell die Temperaturen steigen, hat der US-Forscher Andrew Grundstein ermittelt. Demnach kann die Temperatur in einem geschlossenen Wagen in nur fünf Minuten um etwa vier Grad und nach zehn Minuten um bis zu sieben Grad ansteigen.