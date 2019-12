Stellen Sie sich vor, die Atmosphäre unserer Erde wäre ein riesiges Bällebad mit Milliarden verschiedenfarbiger Bälle.

Ein Bällebad hilft als Metapher, um "ppm" zu verstehen. Bildrechte: Colourbox.de Wenn ein Wissenschaftler wissen möchte, wie viele rote sich darunter befinden, dann würde er – im Bild gesprochen – mit einer großen Schaufel reinstechen und von den geschaufelten Bällen die roten zählen. Daraus könnte er Rückschlüsse ziehen, wie viele rote Bälle insgesamt im Bad sind.

Ähnlich verhält es sich in der Realität mit der Hilfseinheit PPM. Das steht im Englischen für „Parts Per Million“, übersetzt „Teile von einer Million“. Armin Jordan, Atmosphären-Experte am Max Planck Institut Jena, erklärt:

Gemeint ist: Ein Teil von einer Million Luftmoleküle wäre 1 ppm Kohlendioxid. Armin Jordan Atmosphären-Experte am Max Planck Institut Jena

Armin Jordan sagt weiter: "Jetzt ist die Konzentration bei uns um die 410 ppm". Das heißt: Von einer Million Luftmoleküle sind rund 410 – konkret 407,8 Moleküle – Kohlendioxid, also CO2. Es geht also um die Zusammensetzung der Luft.

CO2 als Wärmeträger

Mittels der PPM geben die Forscher an, wie hoch die Konzentration von Treibhausgasen, wie zum Beispiel dem CO2, in unserer Atmosphäre ist und wie die Werte sich entwickelt haben. Für die Forscher ist es wichtig. Armin Jordan erklärt warum:

"Ein CO2 Molekül hat die Möglichkeit, Wärmestrahlungsenergie zu absorbieren, das heißt aufzunehmen, und das zu einem späteren Zeitpunkt als Energie wieder abzustrahlen." Und ein Teil dieser Wärmestrahlung durch die Treibhausgasmoleküle gelangt somit wieder zurück auf die Erde.

Daraus folgt laut Armin Jordan: "Dass eben ein Anstieg von, zum Beispiel CO2, das hat den Löwenanteil an diesem Effekt, dann eine Erwärmung der Erdoberfläche zur Folge haben wird."

CO2-Moleküle verraten, wo sie herkommen

Seit Ende der 1950er Jahren werden diese PPM- Werte kontinuierlich gemessen. Doch dank tiefer Bohrungen im Eis können die Wissenschaftler auch Aussagen treffen über die Treibhausgas-Konzentration von vor vielen Jahrtausenden zurückverfolgen.

CO2-Konzentration steigt wie nie zuvor

Schwankungen hat es dabei immer gegeben, erklärt Armin Jordan, aber: "Es gab noch nie einen derart schnellen Anstieg von CO2. Das hat dann immer viele viele viele Tausend Jahre gedauert, in denen eine Entwicklung stattfand, die jetzt in Jahrzehnten stattfindet."