Auch Landwirte und Hausbesitzer stellen die Tiere vor Schwierigkeiten. Doch was können sie gegen die Tiere tun? Die Hausfassade absichern, rät das Umweltministerium Sachsen-Anhalt. Waschbären seien hervorragende Kletterer und suchten ihre Verstecke gerne hoch oben – im Wald in den Bäumen und in vom Menschen besiedelten Raum in Dachböden. Mühelos kletterten sie an Regenfallrohren empor, bis sie auf dem Hausdach seien. "Hier benötigen sie nicht einmal eine Schwachstelle – sie heben die Dachziegel einfach an und schlüpfen hinein", erläutert eine Ministeriumssprecherin.

Häuser besser schützen

Präventiv empfehle sich eine glatte Blechmanschette mit den Maßen von ein Mal einem Meter über dem Fallrohr der Regenrinne anzubringen. Auch sollten ans Haus heranreichende Äste und Hecken gestutzt werden. Das Ministerium erklärt: "Typische Einstiegsquellen zum Haus sind zudem gekippte Fenster, der Schornstein und die Katzenklappe. Die Installation einer Katzenklappe mit Sensor, sodass nur Ihre Katze mit passendem Halsband das Haus betreten kann, ein stabiles Gitter am Schornstein und stoßweise Lüftung unter Aufsicht bringen Abhilfe." Auch Elektrozäune seien effektiv.

Vergrämen mit Ultraschall

Waschbären sind Allesfresser. Wer sie nicht im Haus haben will, sollte daher jegliches Speiseangebot vermeiden und etwa Mülltonnen absichern. Bildrechte: dpa Und was sollen Hauseigentümer tun, wenn die Waschbären schon eingezogen sind? Eine Möglichkeit besteht darin, die Bären zu vergrämen. Allerdings haben sich Lärm, Duftstoffe, Chemie oder mechanische Mittel als wenig tauglich erwiesen, um die Tiere zu vertreiben, teilt das Thüringer Umweltministerium mit. Ultraschall-Vergrämer wirkten laut Sachsen-Anhalter Ministerium hingegen sehr gut.



Und wann dürfen Waschbären getötet werden? Generell dürfen Waschbären in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen gejagt werden. Laut Thüringer Umweltministerium gilt das aber nicht in den Städten und in sogenannten befriedeten Bezirken, worunter auch das eigene Grundstück fällt. Dort müsse das Ordnungsamt einschreiten, wenn Anwohner mit den Waschbären nicht mehr klar kommen.

Wer darf Waschbären töten?

Ob und wie Privatpersonen Konflikte mit den Waschbären lösen dürfen, ist in den drei Ländern unterschiedlich geregelt. In Sachsen dürfen Eigentümer oder Nutzer von Häusern und Grundstücken die Tiere in Lebendfallen fangen. "Waschbären werden hauptsächlich mit Hilfe von Fallen gefangen, da Waschbären sehr neugierig sind und sich recht einfach anködern lassen", erläutert eine Sprecherin des Umweltministeriums Sachsen. Ausgesetzt werden darf das Tier dann aber nicht wieder. Getötet werden darf es wiederum nur von einer sachkundigen Person, also von Jägern oder Tierärzten.

In einem Faltblatt zum Thema verweist das sächsische Ministerium außerdem auf die Gefahren im Umgang mit Waschbären. So sollte man - auch etwa bei der Beseitigung von Kot - auf jeden Fall einen Mundschutz und Einweghandschuhe tragen. Grund ist, dass Waschbären Spulwürmer übertragen. Aufgrund der rechtlichen Hürden und der Gefahren hätten sich in Sachsen inzwischen vielerorts professionelle Fallenjäger etabliert.

Strenge Regeln in Thüringen

In Thüringen dürfen die Tiere auch ausschließlich von Jägern, Tierärzten und anderen kundigen Personen getötet werden. Für das Aufstellen von Fallen muss dort ebenfalls ein Sachkundenachweis vorliegen, erklärt das Umweltministerium in Erfurt. Auch hier dürfen Waschbären, die einmal gefangen wurden, nicht wieder ausgesetzt werden.

Freiheiten in Sachsen-Anhalt