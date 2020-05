Bedeutet: "Die einen haben die Genehmigung schon, die anderen kriegen sie vielleicht gar nicht, weil gar nicht so viel Wasser da ist."



Daher findet Landwirtschaftsministerin Dalbert, dass es gerade in Gegenden mit wenig Wasser und vielen Interessenten – also gerade in der Landwirtschaft – einen Ort brauche, an dem man die Wasserrechte verhandele, denn: "Man kann das nicht rechtlich lösen. Wer die Genehmigung hat, hat sie. Man kann das eigentlich nur in einem Dialog lösen." Dalbert plädiert deshalb für Wasser- und Bodenverbände vor Ort.