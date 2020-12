Dann kommt noch dazu, dass es in der Familie unterschiedliche Altersgruppen gibt. Menschen unterschiedlichen Alters haben verschiedene Perspektiven auf die Dinge. Ältere Menschen wollen vielleicht mehr Harmonie und Ruhe, während die jüngeren sich austauschen und auch diskutieren wollen. Gerade kleine Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Da muss man eben schauen, wie man allen Interessen gerecht werden und Regeln aufstellen kann. Auch das ist wichtig in der Familie und das würde man mit Freunden so eher nicht machen.

Früher hat man in der Konfliktforschung eher dazu tendiert, Konflikte zu vermeiden. In der neueren Forschung würde man aber sagen, dass Konflikte ganz natürlich und unvermeidbar sind. Es geht eher darum, möglichst effektiv mit ihnen umzugehen. Man kann aber trotzdem etwas dafür tun, um Konflikte gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Zum einen kann man an der eigenen Einstellung arbeiten. Es ist zum Beispiel hilfreich, sich vorzunehmen, dass man in Diskussionen nicht gewinnen möchte. In politischen Diskussionen etwa kommt man schnell in die Situation, dass man denkt, es gebe einen Gewinner und einen Verlierer. Da kann man für sich aber sagen: "Ich möchte vor allem etwas lernen." Auch sollte man sich vor Augen führen, dass man andere gar nicht so stark verändern kann, wenn sie das nicht selbst wollen, sondern, dass man vor allem sich selbst verändern kann.