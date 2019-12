Unzertrennlich: Andrea Kathrin Loewig und ihre Reisetasche

Gunter Emmerlich und das Geschenk von Reinhard Mey

Jana Groß mustert ihre "Anschnalldampfer" aus

Nangula Hishoono: Eine Namibierin singt Weihnachtslieder in der DDR

Wolfgang Thierse: Beinahe den Vater im Gedränge verloren

Andrea Ballschuh besucht ihr Vorbild im Westen

Katrin Göring-Eckhardt: "Eine Versicherung, dass sich nicht alles ändert."

Veronika Fischer: Endlich wieder mit der Familie zusammen

Manfred Steinacker

Manfred Steinacker lebt mit seiner Familie in Esslingen bei Stuttgart. Kontakte in den Ostteil Deutschlands gibt es nicht. Im Sommer 1989 lernen Steinackers bei einer Campingtour in Ungarn ein Zwickauer Ehepaar mit gleichaltrigen Kindern kennen. Eine Freundschaft entsteht. Am Heiligabend 1989 brechen die Baden-Württemberger in aller Frühe auf in Richtung DDR. Sie wollen das Weihnachtsfest bei ihren neuen Freunden verbringen. Der Grenzübertritt von West nach Ost wird nicht zur Tortur, sondern endet in einem Fest der Herzlichkeit am Straßenrand.

Stefanie Hertel: Nahe der Grenze aufgewachsen