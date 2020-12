In André's Einkaufs- und Imbissshop in Leipzig-Lindenau muss ich an diesem Morgen nicht Schlange stehen, um meine Weihnachtssendungen im dazugehörigen Paket-Shop abzugeben. Das liege an der Uhrzeit und daran, dass das Lädchen mitten im Wohngebiet liege, erklärt mir Inhaber André Pfau. Aber am Nachmittag werde es garantiert voll: "Gestern haben wir nachgeguckt, da haben wir 147 Pakete angenommen. Also man merkt schon das Weihnachtsgeschäft", sagt Pfau.