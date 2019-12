Ausgewählte Höchstwerte vom Dienstag. Bildrechte: MDR

Laut MDR-Wetter-Experte Jörg Heidermann war es am Dienstag mancherorts fast frühlingshaft mild: "In Weimar kletterte das Quecksilber auf 17,9 Grad Celsius, in Halberstadt auf 15,8 Grad Celsius und in Reinsdorf auf 15,7 Grad Celsius", sagte Heidermann. Zweistellige Temperaturen im Dezember seien aber keine Seltenheit.



Vergleichswerte von Mitte Dezember aus vergangenen Jahren zeigten, dass es Temperaturen von bis zu 18 Grad Celsius in der Vergangenheit schon gab.