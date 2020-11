Anderer Meinung ist da Rico Gebhardt, Fraktionschef der Linken im sächsischen Landtag. Als Mann aus dem Erzgebirge, praktisch dem Weihnachtsland schlechthin , wisse er um die Bedeutung des Fests. Aber: "Es lohnt sich, glaube ich nicht für dieses Fest, das einmal im Jahr stattfindet, Lockerungen zu beschließen, um dann im Januar in einen harten Lockdown zu gehen."

Und wenn nicht? Rico Gebhardt warnt davor, die Aussichten auf die Lockerungen zu Weihnachten jetzt als gesetzt anzusehen: "Sollten die Zahlen aber nicht stark zurückgehen, könnte ich mir vorstellen, dass es dann eine ernsthafte Beschränkung gibt. Im Moment ist das eher eine Orientierung für das Weihnachtsfest." Falls Bund und Länder in Betracht ziehen, im Notfall doch wieder einen Kurswechsel zu vollziehen, hin zu einem Fest unter dem Motto: Jeder unterm eigenen Baum, dann sollte das auch klipp und klar kommuniziert werden, empfiehlt Politikwissenschaftler Hendrik Träger von der Universität Leipzig.

Hendrik Träger sagt: "Das muss man auch der Bevölkerung sagen: Wir haben die Form der Feier des Weihnachtsfestes im starken Maße selbst in der Hand. Insofern ist es dann auch wichtig, dass die Regelung für Weihnachten, die jetzt diskutiert wird, noch unter Vorbehalt gesehen wird, weil wir noch vier Wochen Zeit haben."

Der Politikwissenschaftler Hendrik Träger hält die Zehner-Regel für eine praktikable Sache. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay

Grundsätzlich aber hält Träger die Zehner-Regel für eine praktikable Sache. Patricia Arndt sieht das anders. Sie spricht für den Verband kinderreicher Familien in Deutschland. Wenn man an einer Kleinfamilie Maß nehme, könnte das eine praktikable Lösung sein. Es gebe in Deutschland aber etwa 1,4 Millionen Familien, die drei und mehr Kinder haben. Für die sehe das ganz anders aus.