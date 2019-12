Die geschmückte Fichte auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Bildrechte: Ronny Arnold

Die Weihnachtsfichte ist knapp sechs Tonnen schwer und hat die 140 Kilometer von ihrem Standort nach Leipzig per Sattelschlepper zurückgelegt. 70 Jahre lang stand sie im vogtländischen Limbach. Marktamtsleiter Ebert erklärt, die Fichte komme nicht aus einem Nutzwald, sondern von einem privaten Grundstück.



Außerdem habe sie auch ein Alter: "Der Baum wäre dieses nächstes oder übernächstes Jahr sowieso gefällt worden, weil er auch standsicher dann Probleme bekommt. Da sind ja Häuser in der Umgebung gewesen. Das ist, denke ich, schon vertretbar", meint Ebert. Man hätte gerne einen Baum aus Leipzig genommen, aber in der Größe wachse in der Umgebung einfach nichts.