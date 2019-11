Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist einer der größten in Mitteldeutschland. Wie alle anderen hat er aber auch ein großes Problem: zu viel Müll. Dagegen gehen die Gemeinden jetzt vor.

Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist einer der größten in Mitteldeutschland. Wie alle anderen hat er aber auch ein großes Problem: zu viel Müll. Dagegen gehen die Gemeinden jetzt vor. Bildrechte: MDR/ Silvio Zschage

Weihnachten Wie Weihnachtsmärkte sich um Nachhaltigkeit bemühen

Nächste Woche eröffnen überall in Deutschland die Weihnachtsmärkte, auch in Mitteldeutschland. Neben dem ein oder anderen Geschenkkauf wollen dort viele einfach einen Glühwein trinken oder eine Bratwurst essen. Dabei fällt aber auch eine ganze Menge Müll an. Einige Kommunen haben deshalb jetzt strengere Auflagen erlassen.

von Birgit Raddatz, MDR AKTUELL