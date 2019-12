Jeden Nachmittag im Advent zupft sich der Weihnachtsmann den weißen Bart zu recht und macht sich auf den Weg durch die Kamenzer Innenstadt. Auf dem Marktplatz wird der Mann im roten Kostüm bereits voller Vorfreude erwartet. "Ho ho ho", ruft er aus und fragt die Kinder: "Wart ihr denn auch immer schön artig?" Dieser Weihnachtsmann ist von niemandem beauftragt und nur in eigener Mission unterwegs. Er mache das einfach so, um den Kindern eine Freude zu machen – ohne Bezahlung.

Doch während Kinder und Erwachsene in ihre warmen Wohnungen zurückkehren, verschwindet der Weihnachtsmann wieder in der öffentlichen Toilette – und wird zu Henry Ueberschaer: 55 Jahre alt, gelernter Bauarbeiter, schwerbeschädigt, langzeitarbeitslos.

Auf der öffentlichen Toilette ist es wenigstens warm

Henry Ueberschaer ist in seinem roten Kostüm auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Kamenz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sieben Tage die Woche sorgt der Hartz-IV-Empfänger hier für Ordnung und Sauberkeit. Dafür darf er die Münzen auf dem Teller behalten. "Was ich hier habe, ist für mich", sagt Ueberschaer. Davon müsse er allerdings auch die Reinigungsmittel und Hygieneartikel bezahlen. "Es ist nur ein Zubrot zum ALG II."



Doch Henry Ueberschaer ist gerne in der Toilette am Markt – wegen der sozialen Kontakte und weil es dort warm ist. Zu Hause hat er seit vier Jahren keine Heizung und kein warmes Wasser. Der Gasversorger hatte im November 2015 Herrn Ueberschaer und seiner Lebensgefährtin den Hahn zugedreht, weil das Paar über 12.000 Euro Schulden angehäuft hat.

Zu allem Unheil leidet Ueberschaers Lebensgefährtin unter Knochenschwund und geht an Krücken. Er selbst lebt ebenfalls gesundheitlich angeschlagen mit einem Herzschrittmacher und versteiften Wirbeln. Als Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft steht ihnen eigentlich die Übernahme von Unterkunftskosten zu – inklusive Heizung. Aber dafür hätten sie Rechnungen einreichen müssen. Doch weil diese lückenhaft waren, überwies das Amt dem Energieversorger nur unregelmäßig Geld.

Einen weiteren Winter wird sie nicht durchhalten

Die 2000 Euro zum Wiederanschluss zur Gasversorgung kann Henry Ueberschaer nicht aufbringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Wiederanschluss an die Gasversorgung würde 2.000 Euro kosten. Die kann Henry Ueberschaer nicht aufbringen und Kredit gewährt ihm niemand. Im Januar hatte MDR "exakt" schon einmal über den Fall berichtet. Damals versuchte der Oberbürgermeister von Kamenz, Roland Dantz, beim Leiter des Jobcenters und der Sozialdezernentin des Landkreises ein Überdenken der Situation von Henry Ueberschaer zu erreichen. "Also ich kann mir vorstellen, dass die 2000 Euro über den Landkreis und damit aus Steuermitteln gezahlt werden. Und wir – oder das Sozialamt klärt dann die Frage, dass möglicherweise Herr Ueberschaer monatlich einen Betrag von zehn Euro leistet, damit er symbolisch mit dabei ist", sagte Dantz.

Doch gute elf Monate später hat sich an der Situation nichts geändert. Einen vierten Winter wird die Lebensgefährtin hier nicht durchhalten. Es bleibt eigentlich nur der Umzug in eine andere Wohnung. Viele hat sich Henry Ueberschaer in den vergangenen Monaten angesehen. Eine passende zu finden ist schwer.

Die Rolle als Weihnachtsmann ist seine Flucht aus den Schwierigkeiten

Henry Ueberschaer kümmert sich sieben Tage pro Woche um eine öffentliche Toilette in Kamenz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wir haben so viele Ablehnungen gekriegt. Manche Vermieter melden sich überhaupt nicht mehr. Und ich weiß nicht, wieso, weshalb, weswegen", sagt er. Die Wohnung muss die Vorgaben des Jobcenters erfüllen. Irgendwo am Stadtrand, wo der Bus nur selten fährt, möchte Henry Überschaer auch nicht leben. Seine Probleme sind komplex, und sind für ihn alleine kaum zu bewältigen.



Keine Statistik erfasst solche Fälle, aber es gibt sie überall, so die Erfahrung beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Sachsen. Vor allem außerhalb der Großstädte bröckelten die sozialen Strukturen und die Menschen fühlten sich schlicht überfordert, sagt Geschäftsführer Michael Richter. "Die Personen, die davon betroffen sind, das ist schon festzuhalten, die hängen auch oft fest in diesen Spiralen. Und es wird immer schwieriger, die raus zu bekommen, und für die gute Lösungen zu finden."