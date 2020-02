Jörg Kachelmann Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wenn das jetzt weiter so bliebe, also wenn wir in einer Situation sind, dass wir sehen, dass ist jetzt jedes Jahr so, dann sind wir sicher in einer neuen Zeit. Dann wäre das wirklich sozusagen ein Klimasommer. Bisher können wir das nicht mit Sicherheit sagen, weil diese zwei Jahre alleine nicht für diese Behauptung reichen. Deswegen werden sicher die nächsten Jahre entscheidend sein, ob eben die Hypothese, dass wir schon in dieser neuen Welt drin sind, korrekt ist, oder ob das vielleicht noch, was auch nicht undenkbar ist, noch ein natürlicher Ausreißer war, was wir 2018 und 2019 erlebt haben.