Harvey Weinstein Die Brüder Harvey und Bob Weinstein gründeten 1973 die Filmproduktionsfirma Miramax, die von New York aus gegen Hollywood antrat und mit Filmen abseits des Mainstream Erfolge feierte. 1993 wurde Miramax an an Disney verkauft. Zu den erfolgreichsten Weinstein-Filmen Filmen zählen "Der englische Patient", "Shakespeare in Love" und die "Scary Movie"-Reihe. Insgesamt wurden Weinstein-Produktionen 19 Mal für den Oscar als Bester Film nominiert, fünf Filme holten den Preis. Harvey Weinstein selbst wurde 1999 als Produzent für "Shakespeare in Love" geehrt.