Birk Engmann ist nicht nur Anwohner, sondern auch Mitglied einer Bürgerinitiative, die die Weinteichsenke, genauso wie sie jetzt ist, erhalten will. Doch nach einem Stadtratsbeschluss sieht die Initiative den Erhalt gefährdet. Sie fürchtet, dass neue Häuser und eine Straße mitten durch die Senke gebaut werden könnten, sagt ein weiteres Mitglied der Bürgerinitiative, Nikolo Zwetkow. Dadurch könnte der Bach versiegen. Denn mehrere Quellen des Baches lägen auf diesem Bebauungsgebiet oder zumindest dort in der Nähe. "Abgesehen davon, dass natürlich diese Flächen der Landschaft als solche verloren gehen", sagt Zwetkow.

Markkleeberg wächst rasant. Vor allem Leipziger, die es sich leisten können, zieht es in die seenreiche kleine Nachbarstadt im Süden. In den nächsten zehn Jahren könnte die Einwohnerzahl nach Angaben der Stadtverwaltung um 2.000 Einwohner steigen.

Die Stadt hat daher ein sogenanntes Leitbild 2030 ausgearbeitet, eine Zukunftsvision für Markkleeberg, die unter anderem grob umreißt, wo in den nächsten Jahren was gebaut werden könnte. Der Stadtrat hat das Leitbild beschlossen. Und tatsächlich – demnach könnte auch ein kleiner Teil der Weinteichsenke bebaut werden, erklärt OB Schütze. Vielleicht mit zehn, vielleicht mit 40 Häusern.

Doch genau das ist es, was die Bürgerinitiative auf die Palme bringt: Auch eine einreihige Bebauung – also eine einzelne Häuserzeile – ist ihrer Meinung nach zu viel. Sie kämpft weiter: Zurzeit verteilt sie Postkarten an Haushalte in Markkleeberg auf denen sie für den Erhalt der Weinteichsenke wirbt. Und außerdem will sie sich dafür einsetzen, dass die Senke zum Landschaftsschutzgebiet erklärt wird. Gelingt das, wäre eine Bebauung in Zukunft tabu.