In der vergangenen Woche war in Brandenburg der deutschlandweit erste Fall der Afrikanischen Schweinepest aufgetreten. Ein infiziertes totes Wildschwein war sieben Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt im Landkreis Oder-Spree entdeckt worden.

Elektrozaun gegen die Ausbreitung der Seuche Bildrechte: dpa

Am Wochenende wurde ein zwölf Kilometer langer mobiler Elektrozaun in einer Kernzone rund um den Fundort aufgebaut. Für Menschen ist die Seuche ungefährlich, aber die Tiere stecken sich untereinander an und sterben.



Schweinezüchter befürchten wirtschaftliche Einbußen, da sie in viele Länder kein Fleisch mehr exportieren dürfen. China, der größte Bezieher von Schweinefleisch aus Deutschland außerhalb der EU, hatte nach dem ersten Fund ebenso wie andere Länder einen Importstopp verhängt. Deutschland gehört zu den weltweit größten Schweinefleisch-Exporteuren.