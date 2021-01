Vier Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen geborgen

Der Erdrutsch hatte sich am frühen Mittwochmorgen in Ask in der Gemeinde Gjerdrum ereignet. Dabei war ein ganzer Hügel eingesackt. Etwa zehn Häuser und 31 Wohnungen rutschten ab. Einige Häuser wurden um 400 Meter verschoben. Die zuständige Behörde gab an, ein Gebiet von insgesamt etwa 280.000 Quadratmetern sei ins Rutschen geraten. Zehn Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Etwa tausend Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.