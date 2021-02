Deutschland will Covax und damit den weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit einer Milliarde Euro unterstützen. Weitere 500 Millionen Euro gehen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und in die Forschung für Impfstoffe. Eine entsprechende Zusage habe die Bundesregierung am Freitag beim digitalen Gipfel der G7-Gruppe gemacht, teilte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Berlin mit.