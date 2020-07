Für die Bevölkerungsentwicklung gibt es zwei Hauptfaktoren: Die Sterblichkeit und die Geburtenrate. In besonders vom Coronavirus betroffenen Gebieten, etwa Norditalien oder New York sei eine merkliche Übersterblichkeit aufgetreten, erklärte die UN. Übersterblichkeit bedeutet, dass in einem gewissen Zeitraum die Sterblichkeit höher lag als im gleichen Zeitraum in den Vorjahren. Das sei nicht nur durch die Covid-19-Toten allein bedingt gewesen, sondern zusätzlich auch durch die Überlastung des Gesundheitssystems.

In Deutschland lag die Zahl der Toten im April über dem Durchschnitt, in den Folgemonaten lagen die Zahlen wieder im Mittel der Vorjahre.

Ob sich durch das Coronavirus die Geburtenzahlen erhöht haben – weil Paare durch die Ausgangsbeschränkung mehr gemeinsame Zeit zu Hause verbracht haben – ist zwar eine populäre These, aber dennoch wissenschaftlich umstritten. Wahrscheinlicher sei es, dass die verstärkte wirtschaftliche Ungewissheit zu weniger Kindern führe. Solche temporären Schwankungen bei den Geburten könnten sich in den Folgemonaten allerdings auch wieder ausgleichen.

Bildrechte: MDR

Besorgt blicken die Bevölkerungszähler dagegen in Entwicklungsländer. In Ländern, in denen Frauen der Zugang zu Verhütungsmitteln fehle und in denen Mädchen und Frauen nicht frei über ihre Körper entscheiden dürften, gebe es viele ungewollte Schwangerschaften. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung sind zwei von fünf Schwangerschaften in Entwicklungsländern ungewollt. Bei jungen Frauen zwischen 15 und 19 sei es sogar jede Zweite.



Südlich der Sahara bekämen Frauen im Durchschnitt 4,4 Kinder – weitweit seien es 2,4 Kinder. Das führe dazu, dass die afrikanische Bevölkerung nach aktuellen Prognosen der Vereinten Nationen von heute rund 1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich rund 2,5 Milliarden im Jahr 2050 anwachsen werde.