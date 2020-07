Um die Folgen der Krise in den betroffenen Ländern zu reduzieren, seien sofort 100 Millionen Euro notwendig. Die Welthungerhilfe habe dazu einen internationalen Aufruf gestartet. Die Bundesregierung hatte in ihrem Nachtragshaushalt bereits zusätzliche drei Milliarden Euro für die weltweite Corona-Hilfe bereitgestellt. Insgesamt hat die Welthungerhilfe nach eigenen Angaben bislang Zuschüsse von rund zwölf Millionen Euro erhalten. Ein Nothilfeprogramme sei aufgelegt worden, mit dem Aufklärungsmaterial, Hygieneartikel, Nahrungsmittel und Saatgut verteilt würden. Wichtig sei nun, dass nicht nur in Nothilfe, sondern auch in langfristige Maßnahmen investiert werde.