Der 900-seitige "Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima" soll bei der 51. Plenarsitzung des Weltklimarats in Monaco im September von Vertretern der 195 IPCC-Mitgliedstaaten verabschiedet und beim UN-Klimagipfel ab 23. September in New York offiziell vorgelegt werden.