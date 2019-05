"Diese Bombe war so, dass ich nicht einschätzen konnte von außen, ob bei der geplanten händischen Entschärfung, also dem Ansetzen der Zange und Rausdrehen des Zünders, ob das gut gegangen wäre. Keiner kann sagen, wann so eine Bombe oder so ein Zünder die Auslösung einer Bombe initiiert", sagt Klemig. "Die Alterung der im Boden liegenden Munition ist ein Problem", bestätigt auch der renommierte Kampfmittel- und Sprengstoffexperte Wolfgang Spyra von der TU Cottbus. "Hier kommt es darauf an, dass die jeweiligen Fachkräfte bei einer Bergung mit der gestiegenen Gefahr umgehen können", betont Spyra.