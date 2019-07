Die Ehren-Ruth bekam der Musikagent Siegfried Maeker für seine Verdienste um die Musik der Sinti und Roma. Maeker hatte die Musik in der Bundesrepublik seit Mitte der 1960er Jahre wieder auf die Bühnen gebracht. Zu den Künstlern, die Maeker betreute, gehörten unter anderem das Ensemble um den Geiger Schnuckenack Reinhardt und das Häns'che Weiss Quintett.

Das Konzertkabarett "Gankino Circus" Bildrechte: Stephan Minx

Mit der Förder-Ruth wurde die deutsche Band "The Sephardics" ausgezeichnet. Sie legte den Schwerpunkt ihres Programms auf sephardische Lieder. Das sind Lieder der jüdischen Bevölkerung in Spanien, die die Band in einem musikalisch jazz-rockigen Zusammenhang arrangiert.