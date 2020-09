Aus dem Konzept geht hervor, dass in der Nordsee ein Startplatz für Kleinraketen entstehen soll. Es handele sich dabei um eine mobile Startplattform in Form eines privatwirtschaftlichen Betreibermodells mit staatlicher Unterstützung. Eine deutsche Startplattform sei technisch machbar, strategisch und wirtschaftlich sinnvoll, heißt es in dem Konzept.

Die Raketen könnten Satelliten für die Industrie oder autonomes Fahren ins All bringen. Für solche Zwecke will ein bayerisches Unternehmen im kommenden Jahr 27 Meter lange Raketen bauen. Ministerpräsident Markus Söder eröffnete am Montag in Ottobrunn die Produktionshallen.