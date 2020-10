Was wäre, wenn die Wende nicht gekommen wäre? Diese Frage hat er sich bislang nicht gestellt, erzählt Frank Fritzsche. Inzwischen hat der Vater von vier Kindern seine Stasi-Akte gelesen und dabei entdeckt, dass NVA, Armee und Partei seine Laufbahn längst festgelegt hatten. Und zwar schon vor seinem Studium in Moskau. "Major Fritzsche ist für eine Verwendung in einer höheren Position, zum Beispiel als Regiments-Kommandeur, nicht geeignet", stand in seiner Akte. Ohne Wende, so denkt Frank Fritzsche heute, wär er wohl in der Lehrausbildung der NVA gelandet.