Die Zahl der Autodiebstähle in Mitteldeutschland ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV wurden in Sachsen knapp 770 Pkw gestohlen, in Thüringen gut 180. Das entspreche in beiden Ländern einem Rückgang von rund 23 Prozent. In Sachsen-Anhalt sank die Zahl um sieben Prozent auf rund 480.