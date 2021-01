Im und nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 hat es einer Studie der Helios-Kliniken zufolge weniger Krebsbehandlungen gegeben als ein Jahr zuvor. Der Rückgang der stationären Aufnahmen für Diagnostik und Therapien betrage im Schnitt zehn bis 20 Prozent, heißt es in der Untersuchung von Studienleiter Peter Reichardt vom Helios-Klinikum Berlin-Buch. Besonders betroffen seien Patienten über 75, bei denen im Schnitt 20 Prozent weniger Behandlungen durchgeführt worden seien. Für die Studie wurden rund 69.000 Fälle von 75 Helios-Kliniken in 13 Bundesländern analysiert. Auch Krankenhäuser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren in die Untersuchung eingeschlossen.