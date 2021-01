Auch die Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt/Thüringen rechnet mit einer langfristigen Entwicklung, sie schreibt: "In Zukunft wird gerade in administrativen und technischen Berufen das Arbeiten von zu Hause zur Normalität werden. Lange Fahrten zur Arbeit werden weniger häufig nötig sein. Der Wandel in der Automobilindustrie hin zur E-Mobilität wird dazu führen, dass in dem Bereich weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, so dass viele Pendler sich in den kommenden Jahren in Richtung Heimat umorientieren könnten."